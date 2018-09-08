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Меган Маркл зніметься в одному фільмі із Єлизаветою II: цікаві подробиці

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Єлизавета II і Меган Маркл
Єлизавета II і Меган Маркл / GettyImages

Життя герцогині Сассекської Меган Маркл кардинально змінилося після одруження з британським принцом Гаррі: їй довелося переїхати у Великобританію і відмовитися від успішної акторської кар'єри. Однак вперше після весілля стало відомо, що Меган Маркл таки буде зніматися ще в одному фільмі.

Ні, Меган Маркл не повертається у серіал "Форс-мажори". Герцогиня зніметься у документальному фільмі про королеву Єлизавету II, який буде випущений у вересні 2019 року. Про це повідомляє видання Vogue.

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Фільм "Королева Світу" (Queen of the World) буде складатися з двох частин і розповідатиме про глобальний вплив королеви: її роль у Співдружності, а також особисті подробиці з її життя – стосунки з онуками принцом Вільямом і Гаррі та інше.

Зазначимо, що Меган вперше з'явиться на телеекранах у своєму новому статусі герцогині Сассекської. Після перегляду фільму глядачі зможуть більше дізнатися про стосунки Меган з королевою Великобританії.

Цікаво, що команді фільму надали ексклюзивний доступ до королівської сім'ї і вони змогли спостерігати за королівською сім'єю протягом року.

королівська сім'я
Єлизавета II з онуками Вільямом та Гаррі і їхніми дружинами / Getty

Теги: Єлизавета II Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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