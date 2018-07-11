Меган Маркл знову вразила публіку феміністським жестом: фото

Вчора, 10 липня, під час відзначення ювілею Королівських військово-повітряних сил на балконі Букінгемського палацу Меган Маркл вкотре продемонструвала феміністський жест, який вразив фанатів королівської сім’ї та світову пресу.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з першого дня одруження з принцом Гаррі вражає публіку своїми тонкими поглядами на фемінізм та рівноправ’я. Як до весілля, так і після Меган одягає брючні костюми, що Кейт Міддлтон майже ніколи не робить, старається брати участь в дискусіях не менше, аніж її чоловік принц Гаррі.

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Однак феміністський жест, який вона щонайменше двічі повторила за останні два місяці справді захоплює і дивує прихильників королівства. Після завершення офіційної частини урочистого заходу принц Гаррі та Меган Маркл останніми покинули балкон. В момент, коли принц Гаррі перший ступив за межі балкону, Меган на завершення поставила свою руку на спину чоловікові, а потім акуратно взяла його попід руку.



Меган Маркл продемонструвала феміністський жест

Знімок, де герцоги Кембриджські єдині покидають королівський балкон, а Меган наче висловлює свою підтримку та феміністичну позицію, справді виглядає ефектно та незвично.



Меган Маркл продемонструвала феміністський жест

Вперше феміністичну позицію Маркл висловлювала у перший день весілля, коли сідала в машину з принцом Гаррі і взаємно відкрила йому двері автівки, а також під час їхнього першого спільного виходу після одруження. Тоді Меган також поставила руку на плече, покидаючи з ним офіційний захід.