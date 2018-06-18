15:38
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Меган плакала, – Томас Маркл розповів, про що він розмовляв з принцом Гаррі до весілля

501 Читать новость на русском
Меган плакала, – Томас Маркл розповів, про що він розмовляв з принцом Гаррі до весілля

Після гучних скандалів з родичами Меган Маркл, які не соромились поливати брудом герцогиню Сассекську та навіть радили принцу Гаррі скасувати весілля, батько акторки дав відверте інтерв'ю британському виданню. Томас Маркл розповів, як насправді ставиться до обранця його доньки.

Майже місяць тому відбулось довгоочікуване весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Хвиля гучних скандалів, яка прокотилась світом, ставила під сумнів проведення церемонії, адже королівська сім'я фігурувала в неприємних новинах. Однак жодні наклепи та навіть факт заробляння грошей батьком нареченої на весіллі не повпливали на рішення принца Гаррі. Відтак 19 травня пара офіційно стала герцогами Сассекськими. 

Читайте також: Меган Маркл підписала шлюбний контракт перед весіллям з принцом Гаррі, – ЗМІ

Томас Маркл розповів, що принц Гаррі телефонував йому та просив згоду на одруження з донькою. Сам чоловік не був проти цього шлюбу, проте мав одну умову. Про це повідомляє The Daily Mаil. 

Я відповів йому: "Ти джентльмен, обіцяй мені, що ніколи не скривдиш її і не піднімеш на неї руку. Звичайно, я даю свою згоду". Він чудовий, дуже цікавий хлопець,
– розповів Томас Маркл.

 

Як відомо, з родичів Меган на церемонії була тільки її мама. Батько герцогині відмовився від поїздки до Лондона, зазначаючи, що мав заплановану операцію. Відтак до вівтаря Меган Маркл повів батько нареченого – принц Чарльз. В інтерв'ю Томас Маркл зізнався, що шкодував про своє рішення, яке ЗМІ пов'язують із грошовими махінаціями, що стосувались королівського весілля. Чоловік додав, що попросив вибачення у принца Гаррі та Меган за це непорозуміння. За його словами, пара вибачила його та доньку Саманту, яка й була ініціатором заробітку 

"Папараці не давали мені спокою і знімали мене в негативному ключі, наприклад, як я п'ю пиво. Я розумію, що моя ідея була величезною помилкою. Шкода, цього не повернеш. Я розмовляв з Меган та Гаррі, просив у них вибачення за це. Вони запевнили мене, що не в образі, все розуміють і дуже чекають мене на весілля. Але, на жаль, я не впорався з тиском, всі ці переживання дуже вплинули на мене, тому стався серцевий напад", – додав Томас Маркл. 

Читайте також: Мама Меган Маркл повернулась до звичного життя в Лос-Анжелесі: фото

За словами батька герцогині Сассекської, принц Чарльз чудово впорався з його завданням. Тому кращої заміни годі було й шукати. 

Вони були дуже засмучені. Меган плакала, я впевнений, але обидвоє сказали мені берегти себе. Для мене велика честь, що принц Чарльз погодився вести до вівтаря Меган. Кращої заміни неможливо придумати,
– зізнався Томас Маркл.

Про своє рішення чоловік досі шкодує. Томас Маркл додав, що дивився церемонію вінчання по телебаченню у компанії своїх найближчих друзів. Батько Меган Маркл хотів би стати частинкою такої величної події в історії Великобританії. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сьогодні, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 455
Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
сьогодні, 14:52 Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка
5115
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
сьогодні, 12:59 Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву
2134
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук