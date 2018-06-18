Меган плакала, – Томас Маркл розповів, про що він розмовляв з принцом Гаррі до весілля

Після гучних скандалів з родичами Меган Маркл, які не соромились поливати брудом герцогиню Сассекську та навіть радили принцу Гаррі скасувати весілля, батько акторки дав відверте інтерв'ю британському виданню. Томас Маркл розповів, як насправді ставиться до обранця його доньки.

Майже місяць тому відбулось довгоочікуване весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Хвиля гучних скандалів, яка прокотилась світом, ставила під сумнів проведення церемонії, адже королівська сім'я фігурувала в неприємних новинах. Однак жодні наклепи та навіть факт заробляння грошей батьком нареченої на весіллі не повпливали на рішення принца Гаррі. Відтак 19 травня пара офіційно стала герцогами Сассекськими.

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Томас Маркл розповів, що принц Гаррі телефонував йому та просив згоду на одруження з донькою. Сам чоловік не був проти цього шлюбу, проте мав одну умову. Про це повідомляє The Daily Mаil.

Я відповів йому: "Ти джентльмен, обіцяй мені, що ніколи не скривдиш її і не піднімеш на неї руку. Звичайно, я даю свою згоду". Він чудовий, дуже цікавий хлопець,

– розповів Томас Маркл.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghan_markle) 3 Чер 2018 р. о 3:55 PDT

Як відомо, з родичів Меган на церемонії була тільки її мама. Батько герцогині відмовився від поїздки до Лондона, зазначаючи, що мав заплановану операцію. Відтак до вівтаря Меган Маркл повів батько нареченого – принц Чарльз. В інтерв'ю Томас Маркл зізнався, що шкодував про своє рішення, яке ЗМІ пов'язують із грошовими махінаціями, що стосувались королівського весілля. Чоловік додав, що попросив вибачення у принца Гаррі та Меган за це непорозуміння. За його словами, пара вибачила його та доньку Саманту, яка й була ініціатором заробітку

"Папараці не давали мені спокою і знімали мене в негативному ключі, наприклад, як я п'ю пиво. Я розумію, що моя ідея була величезною помилкою. Шкода, цього не повернеш. Я розмовляв з Меган та Гаррі, просив у них вибачення за це. Вони запевнили мене, що не в образі, все розуміють і дуже чекають мене на весілля. Але, на жаль, я не впорався з тиском, всі ці переживання дуже вплинули на мене, тому стався серцевий напад", – додав Томас Маркл.

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За словами батька герцогині Сассекської, принц Чарльз чудово впорався з його завданням. Тому кращої заміни годі було й шукати.

Вони були дуже засмучені. Меган плакала, я впевнений, але обидвоє сказали мені берегти себе. Для мене велика честь, що принц Чарльз погодився вести до вівтаря Меган. Кращої заміни неможливо придумати,

– зізнався Томас Маркл.

Про своє рішення чоловік досі шкодує. Томас Маркл додав, що дивився церемонію вінчання по телебаченню у компанії своїх найближчих друзів. Батько Меган Маркл хотів би стати частинкою такої величної події в історії Великобританії.