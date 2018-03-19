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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Meizu готує нову лінійку смарфонів: коли відбудеться прем’єра

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Компанія Meizu
Компанія Meizu / voicendata.com

Засновник Meizu Хуан Чжан підтвердив, що у цьому році компанія презентує лінійку флагманських смартфонів Meizu 16. За його словами, прем'єра нової лінійки відбудеться вже у серпні.

Про це інформує Gizchina.

Як розповів Хуан Чжан, Meizu 16 продемонструє "повністю цифровий підхід". При цьому решта інформації про гаджетах залишається в секреті.

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Як пишуть ЗМІ, новий смартфон Meizu 16 буде мати процесор Snapdragon 845. Також Meizu 16 отримає 6/8 Гб оперативної пам’яті, 64/128 Гб вбудованої пам'яті.

За попередніми даними, крім Meizu 16 в лінійку увійдуть моделі 16 Lite і 16 Plus. Нова лінійка китайських смартфонів, стане розвитком Meizu 15, які мають презентувати у квітні.

Як розповів засновник Meizu, квітневі новинки стануть "продуктами, до яких користувачі захочуть повернутися протягом довгих років". Поки відомо, що Meizu 15 і 15 Lite оснастять процесорами Snapdragon 600 серії.

Теги: LifeStyle Meizu смартфон
Джерело: 24 Канал
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