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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Meizu працює над новим смартфоном на Snapdragon 710

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Meizu працює над новим смартфоном на Snapdragon 710
Meizu працює над новим смартфоном на Snapdragon 710 / Фото з вільних джерел

Meizu 16 став єдиним пристроєм від компанії, який з'являвся останнім часом в новинах. Проте компанія вирішила не зупинятися лише на одному смартфоні й повідомила, що працює над новинкою, яка отримала назву Meizu X8.

Про це повідомляє prostotech.

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Генеральний директор Meizu Джек Вонг стверджує, що компанія готується запустити новий телефон під назвою Meizu X8. На цьому новини не закінчуються, оскільки він не тільки розкрив назву пристрою, але також назвав дві ключові специфікації.

По-перше, Meizu X8 буде оснащений процесором Snapdragon 710, як і Meizu 16. Відповідно, тільки Meizu 16 Pro буде поставлятися з флагманським чіпсетом Snapdragon 845.

По-друге, оскільки обидва телефони (X8 і Meizu 16) використовують один і той же набір мікросхем, було відзначено, що X8 не матиме вбудований сканер відбитків пальців, як Meizu 16.

Пристрій називатиметься X8 тому, що серія X прийде на зміну MX, а оскільки минулого року компанія випустила MX7 минулого, то X8 стане його наступником.

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Варто зазначити, що більш детальна інформація про Meizu X8 повинна з'явитися вже найближчим часом.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Китай Смартфони Meizu
Джерело: 24 Канал
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