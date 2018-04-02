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Компанія Meizu презентувала новий смартфон E3: фото, характеристики, ціна

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Meizu E3
Meizu E3 / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Meizu презентувала новий смартфон E3. Варто зазначити, що про цю модель ходило чимало чуток та припущень. Але телефон таки отримав кілька ключових особливостей, які вирізняють його серед конкурентів.

Камера Meizu E3

Новинка, в першу чергу, вирізняється подвійною основною камерою, яка отримала 20-мегапіксельний датчик Sony IMX350 з апертурою f / 2.6 для 1,8-кратного оптичного зуму і 2,5-кратного цифрового з можливістю створення ефектів розфокусування фону, а також 12-мегапіксельний ширококутний сенсор Sony IMX362 зі світлосилою f / 1.9.

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Крім того, основна камера отримала надшвидке фокусування (0,026 с) і подвійний світлодіодний спалах. Також телефон наділили 8-мегапіксельною фронтальною камерою.


Новий Meizu E3

Основні характеристики Meizu E3

Також Meizu E3 обладнали чіпсетом Snapdragon 636 з графікою Adreno 509, 6 Гб оперативної пам'яті LPDDR4X і акумулятором ємністю 3360 міліампер годин з 20 Вт швидкої зарядкою mCharge. Телефон має 64 або 128 Гб вбудованої пам'яті з можливістю розширення картами microSD.

Meizu E3 має металевий корпус та продаватиметься в трьох кольорах: синьому, чорному та золотистому. Смартфон має 5,99-дюймовий LTPS-дисплей з роздільною здатністю 2160 х 1080 пікселів.


Дизайн Meizu E3

Розміри телефона: висота – 156,8 міліметрів, ширина – 75 міліметрів, товщина – 7,6 міліметрів. Вага Meizu E3 не перевищує 160 грамів.

Ціна Meizu E3

У Китаї Meizu E3 почне продаватися 31 березня по ціні 284 доларів (близько 7500 гривень) та 315 доларів(близько 8300 гривень) за версії на 6/64 Гб і 6/128 Гб відповідно.

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Також буде випущено обмежену серію Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition (2000 штук), яка отримала назву на честь винищувача J-20. Телефони із цієї серії отримають задню панель з зображеннями літака, виконаними із застосуванням лазерного гравірування, набір тематичних оформлень Flyme і спеціальний чохол.


Дизайн обмеженої серії смартфонів Meizu E3 J-20 Custom Limited Edition

Теги: Смартфони Техно Китай Meizu Ціни
Джерело: 24 Канал
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