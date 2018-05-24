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Meizu презентували новий бюджетник за доступною ціною

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Смартфон Meizu M8C
Смартфон Meizu M8C / 4pda.ru

Компанія Meizu представила новий бюджетний смартфон Meizu M8C. Прем’єра відбулась в рамках події Meizu Show 2018.

Про це пише 4pda.ru.

Смартфон має 5,45-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18: 9 та екран з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Працює пристрій на 4-ядерному процесорі Snapdragon 425 з тактовою частотою 1,4 ГГц.

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Meizu M8C має 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 16 або 32 ГБ. У смартфоні є карта microSD, тож пам'ять можна збільшити. Він працює на батареї місткістю 3 070 мАг.

Meizu M8C.

Meizu M8C не має сканера відбитків пальців 

Основна камера має роздільну здатність 13 Мп зі світлосилу f/2,2. Смартфон підтримує серійну зйомку і створення панорам. За обробку фото відповідають алгоритми компанії ArcSoft. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп та діафрагму f/2,0 і підтримує технологію Face AE.

Смартфон не має сканера відбитків пальців.

Meizu M8C вже доступний для замовлення у чорному, синьому, золотому і червоному кольорах. За нього треба заплатити 162 долари або 4 200 гривень.

Meizu M8C

Meizu M8C коштує 4200 гривень

Теги: Техно Meizu Смартфони
Джерело: 24 Канал
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