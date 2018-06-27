19:37
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Мексика – Швеція: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

390 Читать новость на русском
Мексика – Швеція відео голів матчу ЧС-2018
Мексика – Швеція відео голів матчу ЧС-2018

Збірні Мексики та Швеції голів у першому таймі не забивали. Все відклали на другий тайм.

Перший гол у матчі забили гравці збірної Швеції. "Синьо-жовті" провели атаку по всій ширині поля, а вже у штрафному майданчику м'яч відскочив до Аугустінссон, який з кута воротарського майданчика і пробив. Очоа м'яч зачепив, але від його рук той залетів у ворота.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Гол у ворота збірної Мексики

Другий гол шведи у ворота мексиканців забили з пенальті. Призначили його за фол Морено. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Гранквіст.

Гол з пенальті

Третій гол у ворота Мексики – заслуга самих мексиканців. Велескес невдало намагався вибити м'яч з під ніг суперника, але саме від його руки м'яч і залетів у ворота.

Третій гол у ворота Мексики

 

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук