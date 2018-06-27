Мексика – Швеція: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Мексики та Швеції голів у першому таймі не забивали. Все відклали на другий тайм.

Перший гол у матчі забили гравці збірної Швеції. "Синьо-жовті" провели атаку по всій ширині поля, а вже у штрафному майданчику м'яч відскочив до Аугустінссон, який з кута воротарського майданчика і пробив. Очоа м'яч зачепив, але від його рук той залетів у ворота.

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Гол у ворота збірної Мексики

Другий гол шведи у ворота мексиканців забили з пенальті. Призначили його за фол Морено. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Гранквіст.

Гол з пенальті

Третій гол у ворота Мексики – заслуга самих мексиканців. Велескес невдало намагався вибити м'яч з під ніг суперника, але саме від його руки м'яч і залетів у ворота.

Третій гол у ворота Мексики