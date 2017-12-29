Мексиканський фотограф створює "картини" з яєчні: захопливі фото
16:30, сьогодні 405 Читать новость на русском
Звичайну яєчню фотограф із Мексики Мішель Балдіні перетворює на витвори мистецтва.
Відповідні фото чоловік публікує на сторінці в Instagram.
Мішель Балдіні назвав аккаунт у соціальній мережі @the_eggshibit, що в перекладі означає "експонат" та "яйця". Таким чином автор підкреслив унікальність "картин".
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Чоловік запікає яєчню у найнезвичніших формах. Зокрема, відтворює значки відомих брендів, формує пейзажі, обриси країн та континентів, тварин. Окрім цього, Мішель Балдіні створює яєчні "копії" відомих шедеврів мистецтва. Зокрема, в його роботах є відтворення картини Ван Гога "Зоряна ніч".
Також фотограф показав відео, на якому він створював свій шедевр.
Джерело: 24 Канал
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