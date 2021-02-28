У Мексиці трапилася масова стрілянина: 10 людей загинули

На заході Мексики 27 лютого невідомі стріляли у 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.

Деталі стрілянини у Мексиці

Трагедія трапилася у мексиканському муніципалітеті Тонала штату Халіско.

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На тротуарі на вулиці Еміліано Сапата виявили тіла 10 чоловіків з вогнепальними ранами.

Усередині будинку поблизу знайшли пораненого неповнолітнього хлопця. У нього також стріляли.

У прокуратурі додали, що під час стрілянини постраждали ще дві людини – жінка та неповнолітній хлопець. Їх відвезли у лікарню для надання медичної допомоги.

Хто стріляв у людей

Правоохоронці працюють, аби отримати дані про агресорів. Наразі відомо лише, що у жертв стріляли люди з вантажівки, яка проїжджала повз,

– розповіли у відомстві.

Тіла загиблих передадуть на експертизу для їхньої ідентифікації.