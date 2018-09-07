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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Меланія Трамп бойкотувала свого чоловіка після скандалу з домаганням, – ЗМІ

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty images

Перша леді США Меланія Трамп таки відреагувала на скандальні новини, в яких фігурував її чоловік. Вона бойкотувала Дональда Трампа та всіляко показувала своє невдоволення.

Про це йдеться у книзі редактора Washington Post Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", передає People.

Як відомо, у 2016 році ЗМІ вибухнули серією скандальних новин. Дональд Трамп, який на той час був кандидатом у Президенти США, відверто зізнався у домаганнях жінок. Тоді Меланія Трамп утримувалась від коментарів та жодним чином не реагувала на резонансну інформацію в ЗМІ. 

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Після скандалу Дональд Трамп повинен був дати інтерв'ю зі словами вибачення. За задумом піар-менежерів, глава Білого дому повинен був це зробити в присутності доньки Іванки та дружини Меланії. Саме ці дві жінки мають значну прихильність американців, відтак їх поява в кадрі згладила б ситуацію. Однак норовлива Меланія навідріз відмовилась допомагати чоловіку. 

"Не буду це робити", – сказала вона зі своїм словенським акцентом, зневажливо відмахуючись: "Ні за що",
– йдеться у книзі. 

Згодом Меланія Трамп погодилась лише на скупенький коментар, оприлюднений в соціальних мережах. Перша леді назвала дії свого чоловіка "обурливими та неприйнятними". 

До слова, це не вперше з'являється інформація про сильний та дещо норовливий характер Меланії Трамп. Раніше колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон наголошував, що перша леді дуже розумна та 

"За лаштунками вона тверда як молот, бо вміє розрізняти, хто підлабузник, а хто говорить Трампу правду", – розповів Стів Беннон. 

Теги: Меланія Трамп Дональд Трамп Секс-скандал LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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