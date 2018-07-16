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Меланія Трамп одягнулась не за погодою: фотофакт

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Меланія Трамп
Меланія Трамп

Стиль Меланії Трамп, без сумніву, викликає захоплення в мільйонів людей у всьому світі. Однак перша леді інколи жертвує комфортом, щоб виглядати розкішно.

Це припущення вона підтвердила під час візиту до Фінляндії. Розкішна Меланія супроводжувала Президента США Дональда Трампа на Гельсінському саміті, де зазнала модного провалу. 

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Для зустрічі з очільником Фінляндії Саулі Нііністьо та його чарівною дружиною Дженні Гаукіо американка вибрала ефектний, але не за погодою образ. Меланія Трамп постала перед фотографами та високопосадовцями в блідо-жовтому пальто з поясом на талії. Аксесуар був у формі метелика, що додало легкості її вигляду.  Взуття на підборах завершили модний look першої леді. 

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура в Гельсінкі сягала 28 градусів за Цельсієм. Відтак складно уявити, наскільки спекотно було Меланії Трамп в осінньому вбранні. 

 

 

 

Допис, поширений VOA News (@voanews)

 

Варто зазначити, що перша леді Фінляндії врахувала погодні умови. Дженні Гаукіо обрала елегантну сукню зі стильним принтом. З чарівною укладкою волосся та ніжним макіяжем вона зустріла гостей країни, а згодом почаювала з Меланією Трамп. 

Насолоджувалась розмовами з фінськими партнерами. Це було чудове обговорення проблем, які постають перед нашими країнами,
– поділилась враженнями від поїздки Меланія Трамп. 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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