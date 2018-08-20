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Меланія Трамп показала буденне вбрання з кросівками: ефектні фото

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Дональд та Меланія Трамп з сином Берроном
Дональд та Меланія Трамп з сином Берроном / Getty images

Чарівна перша леді США Меланія Трамп не зажди носить взуття на підборах. У Нью-Джерзі вона засвітилась в буденному одязі та кросівках.

Перша леді США за час президентства Дональда Трампа стала своєрідним еталоном стилю. Чарівна Меланія завжди демонструє вишуканість та яскраві образи, доповнюючи їх взуттям на підборах. Однак не завжди дружина глави Білого дому одягає улюблені туфлі від Christian Louboutin.

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Перша леді виглядала дуже ефектно в зручному одязі, коли повернулась до Вашингтона після 10-денного сімейного відпочинку. Меланія Трамп вийшла з приватного літака в білих приталених штанах, зеленій водолазці та білих кросівках. Стильні окуляри завершили її look. Водночас Дональд Трамп вбрав свій традиційний костюм з сорочкою та червоною краваткою, а 12-річний Беррон – біле поло, коричневі штани та кросівки. 

 

Відомо, що в такому буденному вбранні сім'я Трампів поверталась з відпочинку у власному гольф-клубі, що розташований в Нью-Джерсі. Глава Білого дому з дружиною та сином провели там 10 днів.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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