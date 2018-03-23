Меланія Трамп показала чарівне фото з чоловіком

Перша леді США активно веде свою Instagram-сторінці, показуючи елегантні образи та знакові події в Білому домі. Так, Меланія Трамп поділилась зі світом спільним фото з чоловіком, на якому пара щасливо посміхається в камеру.

Після публічних чвар президентське подружжя дедалі частіше показує сімейну ідилію. То Дональд Трамп мило підтримує свою дружину під час поїздки в штат Нью-Гемпшир, то пара щасливо посміхається, зустрічаючи в Білому домі прем'єр-міністра Ірландії. Водночас Меланія уважно слухає доповідь чоловіка, яку він у Манчестерському коледжі.

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Американські ЗМІ сумніваються, що ця щаслива картинка, запропонована суспільству, є правдивою. Адже на початку березня подружжя переживало не легкі часи, а Дональд Трамп навіть ображав першу леді у розмові з журналістами.

Однак Меланія Трамп активно спростовує всі чутки, опублікувавши щасливе сімейне фото з чоловіком. Пара позує на балконі Білого дому на фоні засніженого подвір'я. Перша леді вбрана в стильне пальто чорного кольору та шкіряних рукавицях. Розкішна зачіска та посмішка пасували Меланії Трамп. Президент США, вбраний у класичний костюм та пальто, також щасливо посміхається в камеру.

Вітання з Білого дому,

– підписала фото Меланія Трамп.

Окрім цього, перша леді показала знімок, на якому відкривається неймовірний краєвид резиденції Президента. Зазначимо, що Білий дім розкішно виглядає в снігову погоду.