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Меланія Трамп показала розкішну сукню на офіційному заході: фото

3349 Читать новость на русском
Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty images

Перша леді Меланія Трамп стала своєрідною "іконою" стиля в США. Дружина Дональда Трампа вражає своїм вбранням на кожному публічному виході. Винятком не став і похід в театр: там екс-модель приголомшила всіх елегантною сукнею.

Розкішна Меланія Трамп не припиняє тішити громадськість новими стильними виходами. Дружина Президента США приміряє як буденні речі, так й елегантні сукні. Варто зазначити, що всі образи першої леді відзначались стилем та витонченістю. 

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Нещодавня офіційна зустріч в славнозвісному театрі Форда, що у Вашингтоні, не стала винятком. Меланія Трамп прийшла в розкішній вечірній сукні чорного кольору з біло-сірим верхом. Ідеальна укладка волосся та макіяж завершили витончений образ першої леді. 

Відомо, що в приміщенні театру відбувся концерт, присвячений творчості 16-го Президента США Авраама Лінкольна. Під час заходу Меланія Трамп вручила іменні премії двом американцям.

Дякую театру Форда та талановитим виконавцям, які виступили на спеціальному вечорі, присвяченому мистецтву та спадщині колишнього Президента Лінкольна,
– написала Меланія Трамп в соціальній мережі. 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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