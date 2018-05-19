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Меланія Трамп повернулась у Білий дім після операції

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Меланія Трамп повернулась у Білий дім після операції
Меланія Трамп повернулась у Білий дім після операції / GettyImages

Перша леді США Меланія Трамп повернулася у суботу, 19 травня, вранці в Білий дім після проходження хірургічного втручання.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представників Меланії Трамп.

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Перша леді повернулася до себе у Білий дім цього ранку. Вона відпочиває у комфортних умовах і залишається в піднесеному настрої,
– йдеться в повідомленні.

Також у джерелі висловлюється подяка усім, хто підтримував першу леді США в період її перебування в лікарні. Представники Меланії Трамп за цей час отримали "тисячі дзвінків і електронних листів" з побажаннями для неї.

Нагадаємо, перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп потрапила до лікарні. 48-річна дружина американського лідера перенесла операцію на нирках і проходила реабілітацію. Президент США Дональд Трамп зазначив, що процедура пройшла успішно.

Що таке емболізація? Це занурення у посудину спеціального тіла, яке зупиняє надходження крові. Ця процедура застосовується для придушення неоперабельних пухлин, а також для припинення внутрішніх кровотеч.

Теги: LifeStyle Здоров'я Медицина Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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