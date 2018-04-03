Меланія Трамп приголомшила стильним вбранням на Великодньому святі: фото

Перша леді США Меланія Трамп вкотре підтвердила, що вона має неймовірне почуття стилю. Так, під час традиційних святкувань у Білому домі дружина Президента вразила всіх витонченим елегантним образом.

Кожен вихід Меланії Трамп викликає фурор, оскільки перша леді підтверджує, що класичні речі можуть виглядати розкішно та сучасно. Відтак в американських ЗМІ дружину Президента США вже назвали "іконою стилю".

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Новий вихід на світський захід не став виключенням. Меланія Трамп, яка спільно з чоловіком провела щорічний великодній захід, вбрала блідо-голубе пальто з поясом. Перша леді доповнила образ чорними приталеними штанами та светром. Взула дружина Дональда Трампа черевики на підборах. Чарівний макіяж та розпущене волосся пасували Меланії.

Як відомо, традиційний захід проводять з 1878 року. Перша леді організувала святкування на подвір'ї Білого дому, де активісти та помічники Президента розставили всюди великодні декорації. Майже 21 тисяча дітей та батьків прийшли взяти участь у розвагах. Окрім тематичних ігор, зокрема, катання яєць, Меланія Трамп запропонувала маленьким гостям послухати казку в її декламуванні під назвою "Ти".

"Була рада бачити всіх, хто завітав у Білий дім на EggRoll2018", – прокоментувала Меланія Трамп, подякувавши людям за допомогу в організації.