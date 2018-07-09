Меланія Трамп приголомшила стильним вбранням: яскраві фото
Перша леді США Меланія Трамп повернулась до Білого дому після офіційної поїздки, продемонструвавши вишукану та стильну сукню.
Чарівна дружина Дональда Трампа – Меланія – яскравий приклад того, як жінка у класичних речах може виглядати елегантно та стильно. Кожен її вихід – це наче вихід на червону доріжку, адже щоразу перша леді демонструє неймовірно красиві вбрання, які підкреслюють її струнку фігуру.
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Навіть звичайне повернення до Білого дому після відвідання міста Бедмінстер, що в штаті Нью-Джерсі, викликало фурор. Меланія Трамп вийшла з президентського літака у білій сукні-сорочці з яскравим принтом. Струнку талію дружина очільника США підкреслила помаранчевим поясом, а елегантний "лук" завершила взуттям на підборах та окулярами.
Варто зазначити, що Дональд Трамп, який вийшов до журналістів з промовою, був вбраний у костюм з білою сорочкою, доповнивши свій образ білою кепкою.
Дональд та Меланія Трамп
Чарівний образ Меланії Трамп
Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у стильній сукні
Стильний "лук" Меланії Трамп