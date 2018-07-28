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Меланія Трамп продемонструвала літній образ в Білому домі: чарівні фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty images

Меланія Трамп приголомшила новим літнім образом. Перша леді США показала білий look перед поїздкою з Президентом Дональдом Трампом.

Розкішна Меланія Трамп завоювала собі звання однієї з найстильніших жінок світу. Це й не дивно, адже кожен її вихід, навіть буденний, вражає елегантністю та вишуканістю. 

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Винятком не стала й прогулянка першої леді США з Дональдом Трампом перед поїздкою до Нью-Джерсі. Меланія Трамп засвітила перед фотографами літній білий look. Дружина Президента пройшлась газоном Білого дому в світлих приталених штанах та сорочці. Однотонний образ вона розбавила яскравими аксесуарами: жовтими туфлями на підборах, сумкою з жовтими вставками від Burberry та сонцезахисними окулярами. 

 

Варто зазначити, що Меланія Трамп, як завжди, виглядала розкішно. Перша леді, яка в минулому була моделлю, з легкістю пройшлась на підборах по газону, що вкотре здивувало журналістів. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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