Меланія Трамп та дружина ізраїльського політика з'явились у сукнях одного кольору; фото

Перша леді США Меланія Трамп, яка славиться своїм бездоганним стилем, зустріла іноземних гостей Білого дому в пальто, яке за кольором ледь відрізнялось від вбрання дружини ізраїльського політика.

Як відомо, з офіційним візитом до США прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. З високопосадовцем Білий дім відвідала його дружина Сара. Гостей урочисто зустріли президент Дональд Трамп та перша леді Меланія.

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Однак офіційний прийом відзначився курйозною ситуацією: дві жінки прийшли у вбранні блакитного кольору, які дещо відрізнялись відтінком. Для знакової поїздки Сара Нетаньяху вбрала світло-блакитне плаття. Водночас Меланія Трамп постала у стильному пальто від бренду Max Mara. Образ перша леді США доповнила туфлями Christian Louboutin, підібрані в тон одягу.

Отримала насолоду від зустрічі з Сарою Нетаньяху під час обіду, де ми обговорили, як можна захистити дітей та досягнути миру,

– зазначила Меланія Трамп.