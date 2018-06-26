Меланія Трамп та королева Ранія обрали ніжні образи у схожих тонах: фото
У Білий дім з офіційним візитом прибули король Йорданії Абдалла і королева Ранія, які зустрілися з президентом США Дональдом Трампом та першою леді.
48-річна Меланія Трамп обрала ніжний та водночас строгий образ – рожеву сукню Proenza Schouler довжиною трохи нижче коліна та туфлі у тон від Manolo Blahnik.
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Варто відзначити, що "лук" 47-річної королеви Ранії був дуже схожим – легкий костюм від Adeam у ніжних тонах, рожева сумочка та рожеві туфлі.
Меланія Трамп та королева Ранія
Усі фото: Getty Images
Нагадаємо, Меланія Трамп тепер з обережністю обирає одяг, оскільки її останній образ викликав значне обурення – для поїздки до дітей у таборі для незаконних мігрантів вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?".