Меланія Трамп у розкішній сукні розпочала підготовку до Різдва: фото

Перша леді США Меланія Трамп продовжує трудитись у Білому домі. Дружина Президента показала, як вона працює над підготовкою до Різдва.

Не зважаючи на те, що за вікном літо, натхненна Меланія Трамп розпочала грандіозну підготовку до одного з найважливіших релігійних свят США – Різдва. Робочий процес перша леді показала на сторінці в Instagram.

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Вже планую цьогорічне Різдво в Білому домі. Попереду ще дуже багато роботи, але сподіваюся, що всім сподобається наше святкове оформлення,

– поділилась новиною Меланія Трамп.

Вбрана в елегантну та ефектну сукню червоного кольору перша леді обговорила святковий декор зі своїм помічником. На знімку видно, що перед Меланією Трамп розставлені іграшки та інші атрибути Різдвяних свят. Розкішна дружина Президента ретельно розглядає прикраси та приймає рішення щодо вибору декору.

Варто зазначити, що у 2017 році Меланія Трамп теж організувала пишне святкування Різдва у Білому домі. Тоді перша леді оздобила чудову ялинку, яку експерти назвали однією з кращих, що була у резиденції Президента. Окрім цього, чарівна Меланія символічно назвала оздоблення Білого дому "Данина традиціям", адже у кожній кімнаті були елементи святкового декору, які підбирали попередні перші леді. Цим вона не тільки продемонструвала єдність з усіма очільниками країни, але й з повагою показала атмосферу святкування Різдва в різні роки.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 24 Гру 2017 р. о 3:05 PST

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 28 Лис 2017 р. о 12:19 PST

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 9 Гру 2017 р. о 7:51 PST