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Меланія Трамп у розкішній сукні відвідала дитячу лікарню: фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram

Перша леді США Меланія Трамп відвідала дитячу лікарню Вандербільта в Нешвіллі, штат Теннессі. Дружина президента США Дональда Трампа спілкувалася і гралася з дітьми у клініці.

Меланія Трамп повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні Меланія заявляла про початок програми допомоги дітям "Будь кращим" ("Be best"). Вона спрямована на розвиток здорового способу життя, правильного використання соцмереж та на боротьбу зі зловживанням опіоїдами.

Так, 48-річна перша леді США відвідала дітей у лікарні Вандербільта 24 липня.

Для поїздки Меланія Трамп одягла принтовану міді-сукню Jil Sander з широким білим поясом, який робить акцент на її талії.

До плаття перша леді США обрала білі туфлі на підборах Christian Louboutin і чорні масивні окуляри.

Цікаво, що цю сукню Меланія одягла на вихід вже вдруге. Вперше жінка одягла її 2017 році на саміті Великої двадцятки у німецькому місті Гамбурзі.

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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