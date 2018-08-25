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Меланія Трамп в білосніжному костюмі відвідала дитячий госпіталь: фото

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Меланія Трамп в штаті Огайо
Меланія Трамп в штаті Огайо / Getty images

Чарівна Меланія Трамп відвідала дитячу лікарню в штаті Огайо. Дружина Президента США підібрала розкішний білий костюм, яким зачарувала всіх учасників заходу.

Перша леді США є своєрідним еталоном стилю. У ЗМІ припускали, що на Меланію Трамп працюють десятки стилістів, які вміло підбирають одяг для кожної офіційної поїздки з главою Білого дому. Сама ж екс-модель не коментує чуток, однак не перестає вражати всіх бездоганним виглядом на публічних заходах.

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24 серпня Меланія Трамп супроводжувала Президента США під час його візиту до міста Колумбус, що в штаті Огайо. Разом із Дональдом Трампом вона навідалась до дитячого госпіталю, який є одним з найбільших лікувальних центрів США. 

Чудовий візит до Національного дитячого госпіталю. Дякую великій команді лікарів, дослідників та дбайливому персоналу, які щоденно працюють для виконання важливої місії,
– поділилась враженнями Меланія Трамп. 

Для зустрічі з медиками та важкохворими дітьми перша леді вбрала білосніжний костюм – спідницю та піджак. До літнього одягу Меланія Трамп підібрала чорну сорочку та білі туфлі на підборах. Стильні окуляри та ідеальна зачіска завершили образ дружини Президента. 

 

 

 

 

 

Окрім бесіди з медиками, Дональд та Меланія Трамп поспілкувались з маленькими пацієнтами шпиталю та взяли участь у розмальовуванні картинок. 

 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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