Меланія Трамп в білосніжному костюмі відвідала дитячий госпіталь: фото

Чарівна Меланія Трамп відвідала дитячу лікарню в штаті Огайо. Дружина Президента США підібрала розкішний білий костюм, яким зачарувала всіх учасників заходу.

Перша леді США є своєрідним еталоном стилю. У ЗМІ припускали, що на Меланію Трамп працюють десятки стилістів, які вміло підбирають одяг для кожної офіційної поїздки з главою Білого дому. Сама ж екс-модель не коментує чуток, однак не перестає вражати всіх бездоганним виглядом на публічних заходах.

Читайте також: Меланія Трамп показала буденне вбрання з кросівками: ефектні фото

24 серпня Меланія Трамп супроводжувала Президента США під час його візиту до міста Колумбус, що в штаті Огайо. Разом із Дональдом Трампом вона навідалась до дитячого госпіталю, який є одним з найбільших лікувальних центрів США.

Чудовий візит до Національного дитячого госпіталю. Дякую великій команді лікарів, дослідників та дбайливому персоналу, які щоденно працюють для виконання важливої місії,

– поділилась враженнями Меланія Трамп.

Для зустрічі з медиками та важкохворими дітьми перша леді вбрала білосніжний костюм – спідницю та піджак. До літнього одягу Меланія Трамп підібрала чорну сорочку та білі туфлі на підборах. Стильні окуляри та ідеальна зачіска завершили образ дружини Президента.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 24 Сер 2018 р. о 7:19 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 24 Сер 2018 р. о 3:10 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Окрім бесіди з медиками, Дональд та Меланія Трамп поспілкувались з маленькими пацієнтами шпиталю та взяли участь у розмальовуванні картинок.

Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 24 Сер 2018 р. о 8:45 PDT