Меланія Трамп в елегантному образі засудила соціальні мережі: подробиці
Перша леді США Меланія Трамп виступила на саміті з промовою про боротьбу з кібербулінгом, який відбувся у місті Роквілл, штат Меріленд.
Меланія Трамп з'явилася в блідо-блакитній блузі з бантом Chloe і костюмі від Michael Kors. Образ перша леді США доповнила туфлями на підборах.
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У своїй промові Меланія звернула увагу на те, що соціальні мережі можуть приносити як користь, так і шкоду.
"Багато дітей знають про переваги і пастки соціальних мереж більше, ніж деякі дорослі. Але нам все ще потрібно зробити все можливе, щоб надати їм інформацію і інструменти для успішної і безпечної роботи з мережею", – зауважила дружина Дональда Трампа.
Меланія Трамп
Меланія Трамп
Що таке кібербулінг? Умисні образи, погрози, дифамації і повідомлення іншим даних, що компрометують за допомогою сучасних засобів комунікації, як правило, протягом тривалого періоду часу.
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