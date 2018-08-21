Меланія Трамп в елегантному образі засудила соціальні мережі: подробиці

Перша леді США Меланія Трамп виступила на саміті з промовою про боротьбу з кібербулінгом, який відбувся у місті Роквілл, штат Меріленд.

Меланія Трамп з'явилася в блідо-блакитній блузі з бантом Chloe і костюмі від Michael Kors. Образ перша леді США доповнила туфлями на підборах.

Читайте також: Меланія Трамп показала буденне вбрання з кросівками: ефектні фото

У своїй промові Меланія звернула увагу на те, що соціальні мережі можуть приносити як користь, так і шкоду.

"Багато дітей знають про переваги і пастки соціальних мереж більше, ніж деякі дорослі. Але нам все ще потрібно зробити все можливе, щоб надати їм інформацію і інструменти для успішної і безпечної роботи з мережею", – зауважила дружина Дональда Трампа.



Меланія Трамп



Меланія Трамп

Що таке кібербулінг? Умисні образи, погрози, дифамації і повідомлення іншим даних, що компрометують за допомогою сучасних засобів комунікації, як правило, протягом тривалого періоду часу.