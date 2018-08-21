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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Меланія Трамп в елегантному образі засудила соціальні мережі: подробиці

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / GettyImages

Перша леді США Меланія Трамп виступила на саміті з промовою про боротьбу з кібербулінгом, який відбувся у місті Роквілл, штат Меріленд.

Меланія Трамп з'явилася в блідо-блакитній блузі з бантом Chloe і костюмі від Michael Kors. Образ перша леді США доповнила туфлями на підборах.

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У своїй промові Меланія звернула увагу на те, що соціальні мережі можуть приносити як користь, так і шкоду.

"Багато дітей знають про переваги і пастки соціальних мереж більше, ніж деякі дорослі. Але нам все ще потрібно зробити все можливе, щоб надати їм інформацію і інструменти для успішної і безпечної роботи з мережею", – зауважила дружина Дональда Трампа.

Меланія Трамп
Меланія Трамп

Меланія Трамп
Меланія Трамп

Що таке кібербулінг? Умисні образи, погрози, дифамації і повідомлення іншим даних, що компрометують за допомогою сучасних засобів комунікації, як правило, протягом тривалого періоду часу.

Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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