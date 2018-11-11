15:07
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Меланія Трамп вбралась не за погодою у Франції: фотофакт

      2160 Читать новость на русском
      Меланія Трамп і Бріджит Макрон
      Меланія Трамп і Бріджит Макрон / habaricloud.today

      Президент США Дональд Трамп у супроводі своєї чарівної дружини Меланії прилетів до Франції. там подружжя візьме участь у заходах, присвячених 100-річчю Першої світової війни.

      Високоповажних гостей у Парижі зустрів очільник Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріджит. Запланована зустріч відбулась в Єлисейському палаці. 

      Читайте також: Меланія Трамп з'явилась на офіційній зустрічі у приталеній сукні: ефектні фото

      Однак не встигло подружжя Трампів засвітитись на очікуваних подіях, як потрапило в курйозну ситуацію. З розкішного авто Меланія Трамп вийшла у вбранні, яке не відповідало погодним умовам. Перша леді США показала вишукане осіннє пальто від Bottega Veneta з ремінцем на поясі та широкими рукавами. До нього Меланія підібрала шкіряні рукавиці, які й привернули увагу мережі до її образу. Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря в Парижі сягала 12 градусів тепла. Відтак можна собі тільки уявити, на які жертви йде перша леді, щоб виглядати бездоганно. 

      Варто зазначити, що під час візиту до Франції Меланія відмовилась від традиційної укладки волосся. Натомість вона продемонструвала елегантну зачіску. А от взуття перша леді обрала у своєму стилі: туфлі-човники від Christian Louboutin завершили її look.

       

       

       

       

      Бріджит Макрон, яка зустрічала гостей на подвір'ї Єлисейського палацу, не потрапила в курйозну ситуацію. До Дональда та Меланії Трамп вона вийшла у синьому костюмі з золотими ґудзиками та взутті на підборах, підібраному в тон вбрання. Гостинна Бріджит провела екскурсію для першої леді США, що зуміли зняти на камеру журналісти. 

       

       

       

      Теги: LifeStyle Меланія Трамп Дональд Трамп Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1439
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      сьогодні , 09:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Усик переміг Белью
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Чоловік врятував дружину у момент її стрибка з багатоповерхівки
      7 лютого 2017 , 19:14
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук