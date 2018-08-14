Меланія Трамп використовує стиль, щоб карати і тролити чоловіка, – екс-помічник Білого дому

Перша леді США Меланія Трамп одягає навмисно таке вбрання, щоб виставити президента США Дональда Трампа дурнем перед усім світом. Так вважає колишній помічник президента, реаліті-зірка Омароса Ньюман-Маніголт.

Екс-помічниця впевнена, що таким способом дружина Трампа карає свого чоловіка. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Згадаємо витівку Меланії, коли вона відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у куртці з написом "Мені справді все одно, а вам?".

На мою думку, Меланію того дня у червні змусили поїхати на кордон, фактично для того, щоби вона виправила халепу, яку наробив її чоловік. Вона надягла ту куртку, щоби дошкулити Трампу, щоби створити скандал, із яким йому доведеться розбиратися, щоби продовжити розмову про байдужість адміністрації, занапастити всю цю поїздку, зробити так, щоби її більше про таке не просили,

– заявила Омароса.

Омароса Ньюман-Маніголт запевняє, що Меланія прекрасно розуміється на моді та стилі. Перша леді усвідомлює кожну деталь образу, у якому вона з'являється на публіці. Отже, на думку колишньої помічниці президента, Меланія Трамп робить усе навмисно.

"Річ не в тім, що Меланія не співчуває дітям мігрантів, я впевнена, що співчуває. Але вона злостиво занапастила вказівку свого чоловіка, щоби він виглядав дурнем", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні Меланія супроводжувала Президента США Дональда Трампа на Гельсінському саміті, де одягнула одяг не за погодою. Меланія Трамп постала перед фотографами та високопосадовцями в блідо-жовтому пальто з поясом на талії. Згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура в Гельсінкі сягала 28 градусів за Цельсієм. Відтак складно уявити, наскільки спекотно було Меланії Трамп в осінньому вбранні.