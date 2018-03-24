Меланія Трамп вручила американкам нагороди Women of Courage Awards: яскраві фото, відео

Перша леді США вкотре здивувала яскравим стильним образом на офіційній події. Так, Меланія Трамп взяла участь у нагородженні жінок в рамках премії Women of Courage Awards.

Офіційний захід відбувся в Державному департаменті США. Меланія Трамп вручила знакові нагороди десяткам жінок, які проявили мужність та силу під час виконання своїх обов'язків. Зокрема, премії отримали адвокат з Казахстану, яка захищає у суді жертв насилля, та афганістанський режисер, що бореться за права жінок в країні.

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Сміливі жінки, яких ми нагороджуємо сьогодні, є справжніми героїнями. Мужність – це якість, яка необхідна світу. Саме це відрізняє героїв від звичайних людей,

– зазначила Меланія Трамп під час виступу.

Ефектне вбрання першої леді привернуло увагу всіх учасників церемонії. Меланія Трамп обрала трендовий костюм з подовженим піджаком. Офіційне вбрання дружина Президента США доповнила жовтою кофтою, яка дуже личила їй, та туфлями на підборах. Ідеальна зачіска та макіяж додали легкості образу Меланії Трамп.