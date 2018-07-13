Меланія Трамп зачарувала романтичним образом у Великобританії: фото
Президент США Дональд Трамп у супроводі дружини Меланії прибули до Великобританії з робочим візитом. З цієї нагоди у Бленгеймському палаці відбулася гала-вечеря на честь гостя та його дружини.
Як відомо, президент США з дружиною відправилися до Європи з офіційною поїздкою. Подружжя Трампів вже відвідало саміт НАТО, після якого прибуло до Лондона.
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Дональда і Меланію Трампів приймала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей з чоловіком Філіпом.
Американська перша леді враза усіх своїм чарівним образом: перед публікою вона з’явилася у довгій ніжно-жовтій шифоновій сукні від J.Mendel.
Меланія Трамп показала справжній гламур на гала-вечері
Тереза Мей обрала вечірнє червоне плаття з вирізом, а її чоловік і Дональд Трамп одягнули смокінги.
Тереза Мей зробила вибір на користь червоного образу
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