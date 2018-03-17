Меланія Трамп зачарувала стильним образом на офіційному прийомі: фото

Після гучних чвар подружжя Трампів організували в Білому домі офіційний прийом. Одяг підбирали символічно, оскільки в США в ці дні святкують День святого Патрика. Відтак перша леді була в зеленій сукні, а Дональд Трамп – з трав'яною прикрасою на піджаку.

Як відомо, Дональд та Меланія Трамп переживають не найкращі часи. Президент США навіть заявив, що його дружина може покинути Білий дім. Така заява не тільки сколихнула суспільство та ЗМІ, але й породила чутки про ймовірне розлучення.

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Однак, як і годиться за традиціями, Меланія Трамп під руку з главою США з'явились на офіційному прийомі, демонструючи щастя та сімейну ідилію. Подружжя зустріло в резиденції прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкарі.

Для заходу перша леді одягнула розкішну сукню від Brandon Maxwell, яка підкреслила витончені форми Меланії Трамп. За інформацією ЗМІ, вартість брендового одягу сягала 1,5 тисячі доларів. Образ вона доповнила туфлями на підборах. Меланія Трамп елегантно уклала волосся та зробила стильний макіяж з акцентом на очі.



Сімейна ідилія родини Трампів



Стильний образ Меланії Трамп



Меланія Трамп зачарувала стильним образом



Дональд Трамп з дружиною Меланією



Офіційний прийом в Білому домі



Прем'єр-міністр Ірландії приїхав до США