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Меланія Трамп засвітила елегантну сукню в Лондоні: фото

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Меланія Трамп у Лондоні
Меланія Трамп у Лондоні / Getty images

Перша леді США Меланія Трамп не встигла насолодитись відвіданням Брюсселю, як спільно з Президентом вирушила до Великобританії з офіційною поїздкою. Там чарівна американка засвітила стильну сукню.

Меланія Трамп сумлінно виконує роботу першої леді. Вона супроводжує Президента США під час важливої офіційної поїздки до Європи. Подружжя Трампів вже відвідало саміт НАТО та встигло нанести запланований візит до Лондона. 

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Як і в Бельгії, чарівна Меланія вразила своїм неймовірним та елегантним стилем. Перша леді обрала приталену світло-сіру сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. До плаття Меланія Трамп підібрала тонкий ремінець червоного кольору та взуття на підборах. 

 

 

Допис, поширений BBC News (@bbcnews)

 

 

 

 

Варто зазначити, що це перший офіційний візит Дональда Трампа до Великобританії в статусі президента. Відтак за 4 дні американське подружжя візьме участь у ряді заходів, організованих з нагоди їхнього приїзду. Зокрема, політик зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей та королевою Єлизаветою ІІ. 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Великобританія
Джерело: 24 Канал
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