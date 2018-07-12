Меланія Трамп засвітила елегантну сукню в Лондоні: фото

Перша леді США Меланія Трамп не встигла насолодитись відвіданням Брюсселю, як спільно з Президентом вирушила до Великобританії з офіційною поїздкою. Там чарівна американка засвітила стильну сукню.

Меланія Трамп сумлінно виконує роботу першої леді. Вона супроводжує Президента США під час важливої офіційної поїздки до Європи. Подружжя Трампів вже відвідало саміт НАТО та встигло нанести запланований візит до Лондона.

Читайте також: Меланія Трамп обрала розкішні сукні для саміту НАТО: чарівні фото

Як і в Бельгії, чарівна Меланія вразила своїм неймовірним та елегантним стилем. Перша леді обрала приталену світло-сіру сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. До плаття Меланія Трамп підібрала тонкий ремінець червоного кольору та взуття на підборах.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 12 Лип 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений BBC News (@bbcnews) 12 Лип 2018 р. о 9:01 PDT

Допис, поширений Francisco Campelo (@colunadocampelooficial) 12 Лип 2018 р. о 9:14 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 12 Лип 2018 р. о 9:28 PDT

Допис, поширений ABC World News Tonight (@abcworldnewstonight) 12 Лип 2018 р. о 6:58 PDT

Варто зазначити, що це перший офіційний візит Дональда Трампа до Великобританії в статусі президента. Відтак за 4 дні американське подружжя візьме участь у ряді заходів, організованих з нагоди їхнього приїзду. Зокрема, політик зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей та королевою Єлизаветою ІІ.