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Меланія Трамп засвітила нове стильне пальто: чарівні фото

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Меланія Трамп показала розкішний образ
Меланія Трамп показала розкішний образ / Getty images

Першу леді США Меланія Трамп по праву називають "іконою" стилю, оскільки кожен її вихід відзначається бездоганним вбранням. Так, в Манчестері дружина Дональда Трампа показала нове пальто, яке підкорило всіх американців.

Відомо, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп та його чарівна дружина Меланія відвідали штат Нью-Гемпшир 19 березня. У Манчестерському коледжі президентське подружжя взяло участь у заході, де очільник США представив план боротьби з опіоїдною кризою в країні.

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Для офіційного заходу Меланія Трамп обрала вишукане пальто темно-синього кольору з поясом, який вона елегантно зав'язала на талії. Стильний образ перша леді доповнила високими чоботами на підборах рудого кольору. Окрім цього, дружина Президента не вбрала одну зі своїх розкішних суконь, а надала перевагу звичайним джинсам.

Ідеально укладене волосся та окуляри гармонійно дивились на першій леді, коли вона прямувала до приватного літака. При цьому президентське подружжя обіймалось та показувало сімейну ідилію.


Дональд та Меланія Трамп в Манчестері


Розкішний образ Меланії Трамп


Сімейна ідилія Трампів


Дональд Трамп та його дружина Меланія


Ефектний вихід Меланії Трамп в Манчестері

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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