Меланія Трамп засвітила стильний костюм на зустрічі зі студентами: чарівні фото

Розкішна Меланія Трамп вразила громадськість новим образом на зустрічі зі студентами. Перша леді США навіть у штанних костюмах виглядає розкішно.

За кілька років президентства Дональда Трампа його чарівна дружина Меланія підкорила весь світ. Жінка вміло підбирає одяг на кожну урочисту чи офіційну подію та доводить, що класичні речі виглядають не застаріло, а навпаки – стильно.

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Вкотре вона це підкреслила на черговій зустрічі. Перша леді взяла участь в обговоренні питання цифрових технологій та кібербезпеки, де постала у стильному картатому костюмі. До вбрання вона підібрала чорний топ та взуття на підборах. Варто зазначити, що перша леді виглядала молодіжно та розкішно водночас.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 19 Лип 2018 р. о 1:41 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 19 Лип 2018 р. о 6:07 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 19 Лип 2018 р. о 3:13 PDT

Після конфузу Трампа на прес-конференції представники Білого дому все більше прагнуть показати, що кібербезпека США – одна з найактуальніших проблем, яку намагається вирішити президентська родина. Так, 19 липня Іванка Трамп виступила на телебаченні з промовою про освітню програму, де підкреслила велику важливість розвитку кібербезпеки. А сьогодні, 20 липня, Меланія Трамп відвідала Microsoft IPC та поспілкувалась з талановитими студентами, що працюють над новими розробками антихакерських програм.