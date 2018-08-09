Меланія Трамп здивувала вбранням на важливій бізнес-зустрічі: фото

У штаті Нью-Джерсі Дональд Трамп зі своєю сім'єю провели офіційну зустріч. Та не так промова Президента привернула увагу гостей, як яскравий образ першої леді Меланії.

Не тільки у Білому домі Дональд Трамп проводить офіційні зустрічі. Нещодавній прийом Президент США організував у своєму гольф-клубі, що розташований у Бедмінстері, в штаті Нью-Джерсі. На зустріч Дональд Трамп запросив американських бізнес-лідерів, яких зачарував не тільки розкішний обід, але й перша леді США.

Читайте також: Меланія Трамп продемонструвала літній образ в Білому домі: чарівні фото

Це був чудовий вечір, який я разом з Президентом провела із бізнес-лідерами різних галузей промисловості. Дякую всім, хто був учасниками заходу,

– скромно написала перша леді.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 8 Сер 2018 р. о 11:39 PDT

Меланія Трамп зустрічала гостей заходу у яскравій літній сукні від Monique Lhuillier. Вартість вбрання становить близько 550 доларів, що здивувало журналістів західних ЗМІ. Окрім цього, як виявилось, яскраве вбрання перша леді вже встигла засвітити під час поїздки до Огайо у 2017 році.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 8 Сер 2018 р. о 12:12 PDT

Не тільки це привернуло чималу увагу ЗМІ. Чарівна Меланія зробила досить яскравий макіяж та підкреслила свою засмагу.

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 8 Сер 2018 р. о 7:14 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 7 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 7 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@melaniavogue) 8 Сер 2018 р. о 3:58 PDT

Варто зазначити, що на зустрічі також були присутні донька Дональда Трампа Іванка з її чоловіком Джаредом Кушнером.