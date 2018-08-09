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Меланія Трамп здивувала вбранням на важливій бізнес-зустрічі: фото

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Меланія Трамп на бізнес-вечері
Меланія Трамп на бізнес-вечері / Фото із соцмереж

У штаті Нью-Джерсі Дональд Трамп зі своєю сім'єю провели офіційну зустріч. Та не так промова Президента привернула увагу гостей, як яскравий образ першої леді Меланії.

Не тільки у Білому домі Дональд Трамп проводить офіційні зустрічі. Нещодавній прийом Президент США організував у своєму гольф-клубі, що розташований у Бедмінстері, в штаті Нью-Джерсі. На зустріч Дональд Трамп запросив американських бізнес-лідерів, яких зачарував не тільки розкішний обід, але й перша леді США.

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Це був чудовий вечір, який я разом з Президентом провела із бізнес-лідерами різних галузей промисловості. Дякую всім, хто був учасниками заходу,
– скромно написала перша леді. 

 

Меланія Трамп зустрічала гостей заходу у яскравій літній сукні від Monique Lhuillier. Вартість вбрання становить близько 550 доларів, що здивувало журналістів західних ЗМІ. Окрім цього, як виявилось, яскраве вбрання перша леді вже встигла засвітити під час поїздки до Огайо у 2017 році. 

 

Не тільки це привернуло чималу увагу ЗМІ. Чарівна Меланія зробила досить яскравий макіяж та підкреслила свою засмагу. 

 

 

 

 

Варто зазначити, що на зустрічі також були присутні донька Дональда Трампа Іванка з її чоловіком Джаредом Кушнером. 

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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