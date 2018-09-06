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Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Фото з відкритих джерел

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що анонімний автор газети The New York Times з Білого дому "саботує США" своїми діями.

Про це повідомляє CNN.

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За її словами, анонімний автор з Білого дому повинен розкрити свою особистість.

Вона також додала, що дана людина "саботує США своїми боягузливими" діями.

Меланія підкреслила, що для США важлива свобода слова, однак, американські ЗМІ повинні бути чесними і відповідальними.

Нагадаємо, авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому. Всередині президентського апарату США почалося "полювання" за іменем автора скандальної статті.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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