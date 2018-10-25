Меланія Трамп з'явилась на офіційній зустрічі у приталеній сукні: ефектні фото

Розкішна Меланія Трамп, яка колись підкорювала світ моди, продовжує хизуватись стрункою фігурою. Перша леді США засвітилась на офіційній зустрічі у Білому домі в приталеній сукні.

Меланія Трамп вкотре утвердила негласний статус "ікони стилю". Дружина Президента США підтримала свого чоловіка на офіційній зустрічі в стильній сукні від Ralph Lauren. До вбрання перша леді підібрала туфлі на підборах кольору фуксії, які гармонійно доповнили її образ. Меланія Трамп залишилась вірна своєму стилю: вона зробила ідеальну укладку та підвела очі чорним олівцем.

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Варто зазначити, що офіційна подія відбулась у Білому домі. Там, 24 жовтня, Дональд Трамп виступив з промовою про опіоїдну кризу та підписав закон щодо посилення боротьби з нею. Перша леді зайшла до кімнати з вкрай серйозним виразом обличчя, однак коли її чоловік проявив ніжність – поцілував та галантно провів до глядачів – вона щасливо посміхнулась.

Дональд Трамп був не єдиний, хто виступив з промовою. Важливість проблеми підкреслила і Меланія Трамп. Перша леді засудила наміри залякати високопосадовців демократичної партії, яким надсилали пакунки з вибухівкою.

Ми не можемо терпіти ці боягузливі напади, і я засуджую тих, хто вибирає насильство,

– заявила Меланія Трамп.