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      Меланія Трамп з'явилась на офіційній зустрічі у приталеній сукні: ефектні фото

      1638 Читать новость на русском
      Меланія Трамп
      Меланія Трамп / Washington Times

      Розкішна Меланія Трамп, яка колись підкорювала світ моди, продовжує хизуватись стрункою фігурою. Перша леді США засвітилась на офіційній зустрічі у Білому домі в приталеній сукні.

      Меланія Трамп вкотре утвердила негласний статус "ікони стилю". Дружина Президента США підтримала свого чоловіка на офіційній зустрічі в стильній сукні від Ralph Lauren. До вбрання перша леді підібрала туфлі на підборах кольору фуксії, які гармонійно доповнили її образ. Меланія Трамп залишилась вірна своєму стилю: вона зробила ідеальну укладку та підвела очі чорним олівцем. 

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      Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

       

      Варто зазначити, що офіційна подія відбулась у Білому домі. Там, 24 жовтня, Дональд Трамп виступив з промовою про опіоїдну кризу та підписав закон щодо посилення боротьби з нею. Перша леді зайшла до кімнати з вкрай серйозним виразом обличчя, однак коли її чоловік проявив ніжність – поцілував та галантно провів до глядачів – вона щасливо посміхнулась. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

       

      Дональд Трамп був не єдиний, хто виступив з промовою. Важливість проблеми підкреслила і Меланія Трамп. Перша леді засудила наміри залякати високопосадовців демократичної партії, яким надсилали пакунки з вибухівкою. 

      Ми не можемо терпіти ці боягузливі напади, і я засуджую тих, хто вибирає насильство,
      – заявила Меланія Трамп. 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

       

      Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп Меланія Трамп
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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