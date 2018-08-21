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Мелодія віків: у Києві відкриється надихаюча виставка "Моя Україна"

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Петро Сипняк "Чумацькі думи"
Петро Сипняк "Чумацькі думи"

21 серпня у столичній галереї Art ЦУМ відбудеться урочисте відкриття виставки "Моя Україна" народного художника України Петра Сипняка.

В експозиції представлена серія мальовничих пейзажів, над якими художник працює вже багато років і які відображають красу нашої країни. Виставка приурочена до Дня Незалежності України і триватиме до 31 серпня, вхід для всіх охочих вільний.

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Експозиція "Моя Україна" – це енергетичний колодязь на все життя. Це візуалізація живописного прикарпатського села, в якому народився Петро Cипняк, Карпати та дніпровські, миколаївські, криворізькі степи. Це львівські вулиці й будинки, храми, створені геніальними зодчими. Це історія нашого народу, героїчне минуле, традиції, звичаї і щоденна праця. Це прекрасна мелодія – мелодія віків, яка звучить в душі кожного українця.

Петро Сипняк
Петро Сипняк "Сільський пейзаж"

Я щасливий відкриттю виставки "Моя Україна" в самому серці Києва, напередодні такої важливої дати для всіх нас. Кожна з представлених картин була написана мною з любов’ю до нашої країни. Плекаю надію, що кожен відвідувач надихнеться красою України та відчує гордість за нашу націю, – говорить Сипняк.

Хто такий Петро Сипняк?
Український художник-живописець. Народився у 1959 році. Закінчив Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва (зараз Львівська Академія Мистецтв) у 1985 році. Член Спілки художників України з 1989 року, член Клубу Українських Мистців (КУМ), народний художник України. Творчий доробок митця складає кілька тисяч робіт і понад 35 персональних виставок. Роботи митця знаходяться у музеях Львова, Києва, Запоріжжя, Дніпродзержинська та численних приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Петро Сипняк
Петро Сипняк "Чумаки"

Теги: Новини України LifeStyle Виставка Мистецтво Анонс
Джерело: 24 Канал
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