MELOVIN розповів, на що його надихнуло Євробачення

Співак MELOVIN , який представляє Україну на Євробаченні, планує створити новий парфум.

Про це українець розповів на прес-конференції після другого півфіналу пісенного конкурсу.

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За словами співака, Євробачення надихнуло його на створення нового парфуму.

"Мені здається парфум дуже буде пахнути сексом", – сказав MELOVIN.

Виступ співака MELOVIN від Україні на Євробаченні 2018 – був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції – на її вершині стоїть срібний рояль із крилами.

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