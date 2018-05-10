MELOVIN розповів, на що його надихнуло Євробачення
Співак MELOVIN , який представляє Україну на Євробаченні, планує створити новий парфум.
Про це українець розповів на прес-конференції після другого півфіналу пісенного конкурсу.
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За словами співака, Євробачення надихнуло його на створення нового парфуму.
"Мені здається парфум дуже буде пахнути сексом", – сказав MELOVIN.
Виступ співака MELOVIN від Україні на Євробаченні 2018 – був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції – на її вершині стоїть срібний рояль із крилами.
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Джерело: 24 Канал
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