MELOVIN озвучив Кракена з мультфільму "Монстри на канікулах – 3"

Український співак MELOVIN озвучив одного з персонажів популярного мультфільму "Монстри на канікулах – 3".

Про це MELOVIN розповів на своїй сторінці в Instagram.

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"Монстри на канікулах –3! Восьминіг Кракен відтепер співає моїм голосом!" – прокоментував світлину співак.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 12 липня.

Про що мультфільм "Монстри на канікулах – 3"? Змужнілий і "повноцінним" вампір онук Дракули Денніс, його сім'я і монстри, які у них гостюють повинні зірвати підступний план мільйонера-скнари, який загрожує зруйнувати готель "Трансільванія" і побудувати на його місці власний острівний курорт. Граф Дракула разом з родиною залишає свій похмурий замок-готель і відправляється в захопливу подорож. Несподівано для всіх він закохується в красуню-капітана Еріку, яка страшенно не подобається його дочці. Крім того, предком Еріки був знаменитий Ван Хелсінг – заклятий ворог всіх вампірів і монстрів.