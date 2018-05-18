MELOVIN підбив підсумки Євробачення-2018

Представник від України на Євробаченні-2018 MELOVIN вважає свій виступ на найпопулярнішому пісенному конкурсі Європи вдалим, попри такі низькі оцінки з боку журі, а переможницю цьогорічному форуму Нетту Барзилай, яка представляла Ізраїль, музикант назвав "молодцем".

Про це він розповів у коментарі ТСН.

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"Щодо низьких оцінок, які ставило журі не лише мені, а й іншим виконавцям, то думаю, там зовсім в іншому полягає справа. Не стільки в номері або постановці, пісні. Але я не засуджую журі. Не розумію, навіщо махати кулаками після того, як все закінчилося" - підкреслив співак.

За словами представника від України на Євробаченні-2018, він є дуже задоволеним результатом і радим, що Україна прийняла його після прильоту на рідну землю.

"І це для мене справжнє свято. А ще справжнє свято, коли до тебе підходить Жан-Поль Готьє та хвалить твою постановку, говорить, що це було неймовірне шоу та, що ти – великий молодець. Ось це для мене – перемога", – зауважив уродженець Одеси.

Крім того, MELOVIN прокоментував виступ і перемогу представниці від Ізраїлю Нетти.

"Чому їй вдалося? Тому що їй це було необхідно найбільше. І саме цього року. Вона – дуже сильна, крута дівчинка, з дуже класною піснею. Ми всією командою запалювали, коли вона перемогла. Ми були дуже задоволеними перемогою саме Ізраїлю, саме Нетти. Вона – молодець", – додав виконавець.