MELOVIN похизувався новим домашнім улюбленцем: фото

Співак MELOVIN, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018, активно ділиться зі своїми прихильниками знімками зі своїх буднів та гастролей. Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилось чарівне фото нового домашнього улюбленця.

Після перемоги MELOVIN'а на Нацвідборі та участі в Євробаченні 2018, де співак посів 17 місце, у молодого артиста почались насичені будні. Зйомки, гастролі, інтерв'ю – здається, у вокаліста не вистачає часу на розваги чи особисте життя. Однак попри насичений графік MELOVIN вирішив завести домашнього улюбленця – чорне цуценя.

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MELOVIN поділився з прихильниками першим знімком милого собаки. Окрім цього, співак зізнався, як назвав домашнього улюбленця.

Знайомтесь, це моя собака Плутон. Я вже чекаю його знайомства з моїм котом Цитрусом,

– написав співак.



Собака MELOVIN'а

Обидві тваринки співака вже мають чималу популярність в мережі. MELOVIN створив сторінки в Instagram двох улюбленців, додавши до кличок кішки та собаки першу частину свого сценічного псевдоніма – "Mel". Понад 16 тисяч користувачів мережі стежать за дописами зіркового власника домашніх тварин.

Нагадаємо, що 12 травня у португальському Лісабоні відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсі за перемогу поборолись 26 вокалістів. За результатами голосування, першість здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. В п'ятірку кращих також ввійшли представники Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії.



Не менш запальну пісню представив співак MELOVIN, який відкрив шоу ефектним виступом. Артист не отримав підтримки європейських журі, однак глядачі оцінили пісню вокаліста до десятки кращих. За результатами голосування, MELOVIN посів 17 місце.