MELOVIN розповів про політику на Євробаченні

Представник від України на Євробаченні Костянтин Бочаров, більш відомий, як MELOVIN, вважає, що цей пісенний конкурс є геніальним, щоправда, без політичних аспектів тут не обходиться.

Про це музикант заявив у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"Я не хочу нікого звинувачувати та махати кулаками після бійки. Але не буду заперечувати, що на конкурсі є присутніми політичні аспекти. Вони впливають на те, яка країна кому який бал віддає", – зауважив виконавець.

Водночас MELOVIN підкреслив, що загалом це геніальний конкурс.

"Не знаю, чому всі так драматизують, що він – помилковий... Так драматизують, ну ніби ось прямо пам'ятник ще треба поставити артисту, який там був. До біса пам'ятники! Відмінний конкурс, працюєш собі – працюй! Співай, кайф! Відмінне місце, де завжди можна познайомитися з іншими артистами та розширити свою аудиторію", – зазначив Костянтин.

Також співак додав, що на цьогорічному конкурсі, який пройшов у Лісабоні, йому вдалося познайомитися з відомим модельєром Жаном Полем Готьє.