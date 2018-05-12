MELOVIN "вкусив" ведучу Євробачення 2018: фото, відео
Талановитий співак MELOVIN, який представляє Україну на Євробаченні 2018, приміряв містичний образ на конкурсі. Під час спілкування з ведучою шоу вокаліст навіть жартома намагався вкусити португальську зірку.
За результатами Нацвідбору, на Євробаченні 2018 Україну представляє Костянтин Бочаров, більш відомий за сценічним псевдонімом MELOVIN. Співак першим вийшов на сцену в Лісабоні, де представив запальну пісню "Under The Ledder".
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На початку виступу MELOVIN лежить в фортепіано, яке нагадує труну. Через це в Португалії артиста вже встигли назвати "стильним вампіром". Під час інтерв'ю з телеведучою Євробачення 2018 українець підтвердив цей образ, намагаючись вкусити португальську зірку.
Чи можна сказати, що в тебе є відчуття вампіра?
– запитала ведуча.
MELOVIN погодився зі словами португальської красуні. Одними розмовами співак вирішив не обмежуватись, різко нагнувся та намагався вкусити ведучу.
Євробачення 2018: MELOVIN ледь не вкусив португальську ведучу
Ведуча Євробачення 2018 не очікувала цього, тому перші секунди збентежено сиділа поряд зі співаком та його перекладачем. А згодом вирішила підставити шию для укусу MELOVIN'а.
Євробачення 2018: телеведуча наставила шию для укусу MELOVIN'a
Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки активно підтримують MELOVIN'а. Зокрема, Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана готується відправляти за українця голоси.