MELOVIN "вкусив" ведучу Євробачення 2018: фото, відео

Талановитий співак MELOVIN, який представляє Україну на Євробаченні 2018, приміряв містичний образ на конкурсі. Під час спілкування з ведучою шоу вокаліст навіть жартома намагався вкусити португальську зірку.

За результатами Нацвідбору, на Євробаченні 2018 Україну представляє Костянтин Бочаров, більш відомий за сценічним псевдонімом MELOVIN. Співак першим вийшов на сцену в Лісабоні, де представив запальну пісню "Under The Ledder".

Читайте також: MELOVIN у фіналі Євробачення 2018 – відео виступу

На початку виступу MELOVIN лежить в фортепіано, яке нагадує труну. Через це в Португалії артиста вже встигли назвати "стильним вампіром". Під час інтерв'ю з телеведучою Євробачення 2018 українець підтвердив цей образ, намагаючись вкусити португальську зірку.

Чи можна сказати, що в тебе є відчуття вампіра?

– запитала ведуча.

MELOVIN погодився зі словами португальської красуні. Одними розмовами співак вирішив не обмежуватись, різко нагнувся та намагався вкусити ведучу.



Євробачення 2018: MELOVIN ледь не вкусив португальську ведучу

Ведуча Євробачення 2018 не очікувала цього, тому перші секунди збентежено сиділа поряд зі співаком та його перекладачем. А згодом вирішила підставити шию для укусу MELOVIN'а.



Євробачення 2018: телеведуча наставила шию для укусу MELOVIN'a

Допис, поширений Melovin (@melovinfp) 12 Тра 2018 р. о 1:49 PDT

Допис, поширений #МОФК BY MELOVIN (@melovin_moscow) 12 Тра 2018 р. о 1:39 PDT

Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки активно підтримують MELOVIN'а. Зокрема, Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана готується відправляти за українця голоси.