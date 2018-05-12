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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

MELOVIN "вкусив" ведучу Євробачення 2018: фото, відео

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Євробачення 2018:MELOVIN
Євробачення 2018:MELOVIN

Талановитий співак MELOVIN, який представляє Україну на Євробаченні 2018, приміряв містичний образ на конкурсі. Під час спілкування з ведучою шоу вокаліст навіть жартома намагався вкусити португальську зірку.

За результатами Нацвідбору, на Євробаченні 2018 Україну представляє Костянтин Бочаров, більш відомий за сценічним псевдонімом MELOVIN. Співак першим вийшов на сцену в Лісабоні, де представив запальну пісню "Under The Ledder".

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На початку виступу MELOVIN лежить в фортепіано, яке нагадує труну. Через це в Португалії артиста вже встигли назвати "стильним вампіром". Під час інтерв'ю з телеведучою Євробачення 2018 українець підтвердив цей образ, намагаючись вкусити португальську зірку. 

Чи можна сказати, що в тебе є відчуття вампіра?
– запитала ведуча. 

MELOVIN погодився зі словами португальської красуні. Одними розмовами співак вирішив не обмежуватись, різко нагнувся та намагався вкусити ведучу. 


Євробачення 2018: MELOVIN ледь не вкусив португальську ведучу

Ведуча Євробачення 2018 не очікувала цього, тому перші секунди збентежено сиділа поряд зі співаком та його перекладачем. А згодом вирішила підставити шию для укусу MELOVIN'а. 


Євробачення 2018: телеведуча наставила шию для укусу MELOVIN'a

 

Допис, поширений Melovin (@melovinfp)

Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки активно підтримують MELOVIN'а. Зокрема, Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана готується відправляти за українця голоси.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2018 Євробачення MELOVIN Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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