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MELOVIN здивував несподіваною витівкою: відео

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Співак MELOVIN
Співак MELOVIN / Фото із соцмереж

Співак MELOVIN, який представляв Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення 2018", здивував прихильників новим відео в його блозі. Молодий артист перед камерою скуштував перцю чилі.

Здавалося б, після того, як прихильники MELOVIN побачили, як артист робить пірсинг, ніщо вже не зможе їх здивувати. Однак співаку все ж вдалося це зробити.

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MELOVIN перед камерою скуштував перець чилі. Спершу артист не відчув ефекту від пекучого плоду та безтурботно продовжив його жувати. Однак за кілька секунд він не зміг продовжувати смакувати перець та швидко позбувся його. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

Такою несподіваною витівкою MELOVIN вирішив привернути увагу до його концерту в мінську, який відбудеться 15 вересня. Співак продемонстрував, що готовий "задати жару" перед білоруськими прихильниками. 

Теги: LifeStyle Музика MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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