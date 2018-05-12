MELOVIN зізнався, чи боїться він відкривати Євробачення 2018

Співак MELOVIN, який представляє Україну на Євробаченні 2018, виступить першим на фіналі конкурсу. Вокаліст відверто розповів, чи лякає його те, що він відкриватиме міжнародне вокальне змагання.

Про це повідомляє ТСН.

Як відомо, за результатами Нацвідбору, на Євробаченні 2018 Україну представлятиме талановитий вокаліст MELOVIN. Співак першим вийде на сцену в Лісабоні, де представить запальну пісню "Under The Ledder".

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За словами MELOVIN'а, його аж ніяк не лякає та не бентежить те, що він відкриватиме фінал престижного конкурсу. Ба більше, вокаліст вважає, що це може підвищити шанси на перемогу.

Я був дуже радий, що витягнув саме перший номер. Я сподівався що буде перший номер. Мені його поставили. Ми дуже хотіли відкривати і закривати (Євробачення, – ред.). Це конкурс, для конкурсу дуже добре виступати першим і останнім. Середина – це дуже складна місія для артиста. Перша теж, але мені це подобається,

– зізнався MELOVIN.

Окрім цього, вокаліст розповів, що робить все для того, щоб перемогти на Євробаченні 2018. Налаштуватись йому дуже допомагає підтримка батьків. Наразі MELOVIN посилено готується до виступу на конкурсі, який відбудеться за лічені години.

"Я дуже хочу зробити все, щоб була можливість знову провести Євробачення в Україні. Як вийде – подивимося. Для мене Євробачення – новий етап в житті. Не хочу, щоб він закінчувався якось не дуже добре для мене. Все одно хочеться якогось свята, перемоги", – поділився вокаліст.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 11 Тра 2018 р. о 7:32 PDT

Нагадаємо, що 12 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018. Українські зірки активно підтримують MELOVIN'а. Зокрема, Андрій Данилко записав кумедне відеозвернення, а Руслана готується відправляти за українця голоси.

Хто такий MELOVIN: