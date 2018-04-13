MELOVINа серйозно покусав собака у Португалії: фото

На співака MELOVIN, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018, у Португалії напав та покусав собака.

MELOVIN прибув у Португалію (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) на свій день народження – 11-го квітня йому виповнився 21 рік.

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Але святкування закінчилося нападом собаки. Жахливі фото своєї пораненої руки MELOVIN виклав у сторіс в Instagram.

MELOVINа покусав собака

Євробачення 2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал) у Лісабоні. Цього року Україну представлятиме співак MELOVIN з піснею Under The Ladder.

Євробачення 2018: MELOVIN – Under The Ladder дивіться відео виступу: