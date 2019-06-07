Мендель: Не можна говорити про зняття блокади, поки на окупованих землях Донбасу – рубльова зона

Про економічну блокаду окупованих територій українського Донбасу зараз активно говорять у суспільстві та ЗМІ. І розмови про зняття блокади не є "зрадою", адже мовиться про це лише за виконання певних умов. Зокрема – знищення рубльової зони та повернення "націоналізованих" підприємств. Таку позицію озвучила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Чому тема економічної блокади окупованих територій Донбасу зараз актуальна та як нею маніпулюють? Про бачення Адміністрації президента відповіді на це питання розповіла в ефірі телепрограми "Право на владу" у ніч на 7 червня прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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Мендель нагадала, що у 2017 році ввели певні обмеження на торгівлю українських підприємств з підприємствами, розташованими на тимчасово окупованій території. І відбулося це з кількох причин: "З них головні – це те, що там з'явилася рубльова зона, і те, що відбулася так звана "націоналізація" – коли відібрали і приватні, і державні підприємства, і звичайну приватну власність у людей, які там жили".

І, власне, ми не можемо просто зараз говорити про зняття цих обмежень (економічної блокади – 24 канал), якщо не будуть виконані умови. Якщо не буде знято рубльову зону і не буде скасовано цю псевдонаціоналізацію,

– наголосила Мендель.

Прес-секретар Володимира Зеленського пояснила, що у мінському процесі передбачені кроки, до яких зобов'язана Україна, і кроки, які обов'язково повинна зробити Росія. Про це мовилося й на переговорах президента України з європейськими лідерами у Брюсселі.

Що таке "економічна блокада окупованого Донбасу"?Поняття "блокада окупованих територій Донецької та Луганської областей" або "блокада ОРДЛО" виник у 2016 році. Мовиться про заходи, смпрямовані на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між державою Україна та тимчасово окупованою Росією і контрольовану проросійськими бойовиками територією Донецької та Луганської областей.



З 26 грудня 2016 року до 15 березня 2017 року заходи здійснювались у форматі громадської акції, яка, загалом, отримала неоднозначну оцінку у суспільстві. З 15 березня 2017 року після ухвалення рішенням РНБО щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО заходи вийшли на державний рівень

При цьому Мендель наголосила, що команді Зеленського "дуже прикро, що якісь партії намагаються здобути політичні вигоди для себе перед виборами в парламент" маніпуляціями навколо такої теми як війна.

Тут у нас немає суперечливості. Ні у влади, яка була п'ять років і не змогла нічого зробити, ні у влади, яка прийшла і збирається щось зробити. У нас однакові "червоні лінії",

– сказала Юлія Мендель.

І підсумувала: "Не можна говорити про те, що буде змінена територіальна цілісність України. Крим – це Україна. Донбас – це Україна. Це – червоні лінії. І Володимир Зеленський про це заявляв впродовж усієї кампанії".