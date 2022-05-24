"У мене клинок, як у Фродо": окупант-фанат "Володаря перснів" розповів дружині про свої звірства

Триває 90 доба рішучого протистояння України широкомасштабному вторгненню Росії. Звірства росіян на території нашої держави не мають жодних меж.

Окупанти не лише безжально вбивають українців, але й насолоджуються цим процесом. Про це свідчить нове перехоплення СБУ розмови загарбника, який фанатіє від "Володаря перснів", зі своєю дружиною.

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Російський фанат "Володаря перснів" розповів про свої звірства на території України

Російські окупанти, які так ненавидять країни Заходу, разом з тим фанатіють від закордонної трилогії "Володар перснів".

Один із загарбників порівняв себе з головним персонажем франшизи Фродо Беггінсом. Втім з огляду на ті звірства, про які він розповів своїй дружині, йому підходить роль лише звичайного кровожерливого орка.

Ми вчора "укра" спіймали. Тепер він в "іншому світі". Я йому свій "свинокол" прямо в серце встромив. У мене клинок, як у Фродо Беггінса. Так що я свою мрію… Я ж хотів людині сухожилля перерізати і всадити клинок,

– з насолодою розповідає російський окупант.

До слова, дружині загарбника байдуже на смерть українця, однак слухати криваві подробиці звірств від свого коханого їй, схоже, не дуже приємно.

Російський фанат "Володаря перснів" насолоджується звірячими вбивствами українців: слухайте перехоплення СБУ

Інші перехоплення Служби безпеки України

Окупант бідкався своєму співрозмовнику, що на отриману грошову компенсацію за поранення в Україні не зміг собі дозволити навіть однокімнатну квартиру в російській Астрахані, й натомість придбав лише автівку 2012 року випуску. Співрозмовник порадив окупанту з'їздити в Україну ще раз, щоб отримати чергову порцію "люлєй" від ЗСУ, повернутися, й претендувати на ще одну виплату від Росії – таким чином на квартиру "заробити" вдасться.

З кожним днем окупанти на війні проти України все більше втрачають бойовий дух. Мобілізований з так званої квазіреспубліки "ДНР" жаліється, що служба у російській армії схожа на рабство, і хоче знайти правозахисну організацію, яка допоможе йому втекти з фронту.

Крім того, російські загарбники шукають наркотики та алкоголь для своїх командирів.

Ще один окупант розповів, що на Донбасі на війну проти України росіяни "мобілізують" навіть чоловіків з інвалідністю – зокрема, без однієї руки та сліпих на одне око.

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