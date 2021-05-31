Сергій Стерненко написав про це у себе на сторінці в твітері та підтвердив це під час спілкування з журналістами.

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Стерненко планує оскаржувати рішення суду

Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді,

– заявив Стерненко.

Ба більше, він додав: "думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу також, і наполягатимуть на 7,3 роки ув'язнення з конфіскацією".

Окрім того, захист Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що він незадоволений вироком суду. Він зазначив, що було смішно за перший вирок, – коли за 300 гривень дали 7 років, а тепер ще смішніше стало, коли за один патрон калібру 5,45 дали 1 рік умовно. Він зазначив, що рішення будуть оскаржувати в будь-якому разі.

Стерненко прокоментував рішення суду

Сергій Стерненко під час спілкування з журналістами знову запевнив, що оскаржуватиме рішення в касаційному порядку, "оскільки засудження за один патрон – це, м'яко кажучи, абсурдно".

Стерненко додав: "Окрім того, суд, призначаючи мені покарання за один патрон, а не за пістолет, зазначив, що особлива небезпечність зберігання одного патрону полягає в тому, що я беру участь в акціях протесту й це може бути небезпечно для суспільства".

Ми звісно будемо оскаржувати це рішення. Я не вважаю сьогоднішне рішення справедливим. Хоча частково мене та Руслана Демчука було виправдано по статті 187 КК України, а саме по тим 300 гривням. Однак, оскільки мене визнали винним і за статтею 146 і Руслана Демчука, хоча і звільнили від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності, та ми не вважаємо, що це рішення правове,

– розповів Стерненко.

Він додав, що суд фактично посилався на 2 докази: трафіки, які "отримані незрозуміло звідки". Стерненко пояснив, що в суд не надали диску, на якому була інформація. Він зазначив, що процесуальне походження таких доказів незрозуміле. Ба більше, він пояснив, що другий доказ, на який посилаються – це показання самого потерпілого.

"Але, коли суд визнавав ще обвинувачення за статтею 187 – є недоведеним, то суд вказував, що потерпілий дав суперечливі показання, які суд не може брати до уваги. Але водночас суд взяв до уваги його показання й визнав винними мене та Руслана Демчука за статтею 146 кримінального кодексу України. Тому не вважаю це рішення справедливим", – доповнив Стерненко.

Хоч й пояснив, що це краще, ніж рішення судді Попревича. Однак Стерненко вважає, що воно все одно "далеке від такого, яке можна було називати правовим, справедливим та обгрунтованим". Він також назвав справу "виключно політичною".

Сергій Стерненко також заявив, що не знає про який патрон калібру 5,45 мовиться. Також додав, що не знає, "звідки він взявся".

"Це один патрон, маленький, на який я міг не звернути увагу. Він міг знаходитись у тій квартирі ще до того, як я туди заїхав, тому що це була орендована квартира. Будемо з'ясовувати це питання", – сказав Стерненко.

Зверніть увагу! 31 травня апеляційний суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями: про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Саме за незаконне поводження зі зброєю – патроном 5,45 міліметра суд виніс покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно.

Коротко про справу Сергія Стерненка

У лютому 2021 року суд визнав активіста винним у викраденні ексдепутата Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко зробив це, аби заволодіти 300 гривнями чиновника.

Адвокати Стерненка подали апеляцію, а після оголошення вироку в Україні спалахнули протести на підтримку ув'язненого.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту і відправив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Сергій Стерненко вважає справу проти себе політизованою. Він заявив, що у його засудженні винні генпрокурорка Ірина Венедіктова, мер Одеси Геннадій Труханов та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.



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