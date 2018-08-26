"Мене бісять ці люди": Лайма Вайкуле прокоментувала відмову виступати у Криму
Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка напередодні оголосила, що не приїде з концертом до окупованого Російською Федерацією Криму до зняття санкцій, заявила, що її слова неправильно інтерпретували.
За словами латвійської співачки, скандал розгорівся через те, що журналіст в Одесі спотворив її слова, а потім ніхто не став розбиратися в тому, що вона сказала насправді. Про це Вайкуле розповіла в інтерв'ю НТВ.
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"Коли мене запитали: "Лайма, якщо вас запросять, ви поїдете до Криму?", я сказала: "Нам заборонено". І мене бісить, що люди, які лінуються подивитися в інтернеті, права я чи ні, починають щось голосно говорити і некрасиво себе вести", – зазначила Лайма Вайкуле.
За словами артистки, латвійський закон не дозволяє виступи в Криму громадянам країни. І вона зможе відвідати півострів тільки після зняття відповідної заборони.
"Я люблю свою публіку. Хіба можна бути проти когось? Я завжди за, і не треба мене вплутувати в політику", – наголосила Вайкуле.
Нагадаємо, нещодавно перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар. Після скандалу, який виник після такої заяви, співачка наголосила, що не очікувала такого резонансу і не уявляла, що "люди такі тварини, зійшли з розуму і абсолютно зомбовані".
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